Selfie fatali la tragedia della 15enne Gaia è solo l’ultima | centinaia di morti in tutto il mondo per lo scatto perfetto

Tre amiche si sono arrampicate su un costone per scattare un selfie. Il cedimento della roccia è stato fatale per una di loro: non c’è stato nulla da fare per la 15enne Gaia De Gol. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri sul greto del Piave, nei pressi di una spiaggia frequentata da giovani. Una ragazza è morta nel tentativo di scattare un selfie estremo insieme ad altre due giovani da un costone roccioso. (ANSAFACEBOOK FOTO) – Notizie.com Proprio quel costone improvvisamente ha ceduto. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Selfie fatali, la tragedia della 15enne Gaia è solo l’ultima: centinaia di morti in tutto il mondo per lo “scatto perfetto”

