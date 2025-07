WWE | Trick Williams fa arrabbiare The Undertaker Prossima settimana confronto ad NXT

Trick Williams è l’attuale campione TNA ed è entrato nella storia come primo atleta del roster di NXT a conquistare il prestigioso titolo mondiale. Un titolo che potrebbe salutare questa domenica, quando sarà impegnato a Slammiversary in un triple threat contro Joe Hendry e Mike Santana. Più il giorno del PPV si avvicina, più cresce il nervosismo del campione, preso di mira dai suoi due avversari e da gran parte del roster della TNA che non vede di buon occhio un campione esterno. Nervosismo dentro e fuori dal ring con uno sfogo del tutto gratuito contro un gruppo di atleti del reality show LFG. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Trick Williams fa arrabbiare The Undertaker. Prossima settimana confronto ad NXT

In questa notizia si parla di: trick - williams - arrabbiare - undertaker

TNA REBELLION: Joe Hendry conserva il titolo mondiale e finisce nel mirino di Trick Williams - Sono state certamente settimane impegnative per Joe Hendry, catapultato a WrestleMania contro una leggenda come Randy Orton per poi passare da NXT prima di tornare in TNA a difendere il titolo mondiale, questa notte, a Rebellion.

TNA: Trick Williams scuote iMPACT, sfida lanciata a Joe Hendry - La superstar di NXT, Trick Williams, ha fatto un’apparizione a sorpresa nell’episodio di iMPACT! del 15 maggio, salendo sul ring al fianco di Frankie Kazarian.

TNA: Trick Williams colpisce ancora, attacco shock a Joe Hendry a iMPACT - Trick Williams aveva detto di non essere nell’edificio… ma c’era eccome. Nell’episodio del 1° maggio di iMPACT, poche ore dopo essere apparso in un messaggio registrato in cui provocava Joe Hendry, Trick è arrivato dal vivo per lanciare un messaggio ancora più chiaro.

The Undertaker to cause interference, WWE legend to return as a heel ... - WWE NXT: Halloween Havoc The Undertaker to cause interference, WWE legend to return as a heel? sportskeeda.com scrive

Trick Williams finally breaks his silence following a shocking loss at ... - WWE News: At WWE NXT Heatwave, Trick Williams, Je'Von Evans, Ethan Page, and Shawn Spears battled in a Fatal 4- Scrive timesofindia.indiatimes.com