Il Napoli aveva avuto contatti con Ederson affare poi tramontato per l’ingaggio troppo alto Romano

Fabrizio Romano svela un retroscena interessante sul Napoli, capitolo portiere: Ederson del City era stato piĂą che attenzionato. Testimonianza questa di come Antonio Conte stia cercando un secondo portiere all'altezza della situazione (ma Ederson tutto sarebbe stato fuorchĂ© un secondo ndr). Che sia dunque poco convinto di Meret come primo portiere fisso e invalicabile? Dal fallimento dell'affare (ingaggio alto) Manna avrebbe poi virato su Milinkovic-Savic, che il Napoli comprerĂ per circa 18 milioni di euro. Il Napoli ci ha provato per Ederson del City, operazione tramontata (Romano). Di seguito quanto raccontato da Romano sul proprio canale: « Come sappiamo il Napoli vuole un portiere forte da affiancare ad Alex Meret.

Atalanta: nessuna fretta di vendere Lookman e Ederson, Napoli e Juventus interessate - L’ Atalanta non ha fretta di fare mercato. E non ha alcuna fretta, eventualmente, di vendere. I rumors danno il Napoli pronto all’assalto per Ademola Lookman, valutato dalla dirigenza nerazzurra intorno ai 60 milioni.

Calciomercato Inter LIVE: fatta per Bonny, è sfida con il Napoli per De Winter, novità su Ederson, sfuma Mosquera - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

