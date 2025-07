Anora arriva su Sky Cinema | il film che ha trionfato agli Oscar 2025 in prima TV stasera 16 luglio

Dopo la Palma d'Oro a Cannes e 5 cinque Oscar, la favola urbana e provocatoria di Sean Baker arriva finalmente in prima TV su Sky Cinema e in streaming su NOW. Il film rivelazione dell'anno, Anora, arriva finalmente in TV: stasera, mercoledì 16 luglio alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand in 4K. Diretto da Sean Baker, giĂ autore di cult come Red Rocket e Un sogno chiamato Florida, il film ha conquistato critica e pubblico vincendo la Palma d'Oro a Cannes 2024 e ben cinque premi Oscar nel 2025, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista per Mikey Madison. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Anora arriva su Sky Cinema: il film che ha trionfato agli Oscar 2025 in prima TV stasera 16 luglio

