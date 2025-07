Piatti al raduno azzurro Si gioca la chiamata per l’Europeo Under 20

Continua il sogno continentale per Caterina Piatti, convocata da coach Piazza per il secondo e ultimo raduno della Nazionale Under 20, prima della partenza per l’ Europeo di categoria, in programma dal 2 al 10 agosto a Matosinhos in Portogallo. Il gruppo delle sedici azzurrine, da cui usciranno i dodici nomi che difenderanno i colori dell’Italia alla kermesse continentale, si è radunato a Gubbio dal 12 luglio con doppi allenamenti giornalieri, intervallati da quattro amichevoli, due con la Slovenia (18-19 luglio) e due col Belgio (25-26 luglio). Il primo raduno di fine giugno a Montegrotto Terme, per Caterina, si era concluso positivamente con entrambe i test giocati, andando a referto con, rispettivamente, 4 e 3 punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piatti al raduno azzurro. Si gioca la chiamata per l’Europeo Under 20

