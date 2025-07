Viola il divieto di avvicinamento | stalker finisce in carcere

Un quarantacinquenne di Naro è finito in carcere dopo avere violato ripetutamente il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto nell'ambito di un'indagine a suo carico per stalking. Dossier. Nell'Agrigentino sempre più gli uomini che picchiano le donne, l'esperta: "Va aiutato anche chi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: divieto - avvicinamento - carcere - viola

Campobasso, minacciano e pedinano le ex: due uomini fermati, divieto di avvicinamento con braccialeto - Due uomini a Campobasso sotto accusa per atti persecutori: misure cautelari con braccialetto elettronico eseguite dalla Polizia.

Alessandro Basciano, braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex Sophie Codegoni - (Adnkronos) – Per Alessandro Basciano la Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento (a meno di 500 metri) e il divieto di comunicazione nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni.

Torna a stalkerizzare e percuotere la compagna. Scattano braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento - JESI – Il Tribunale di Ancona ha imposto il divieto di avvicinamento alla propria ex compagna di minimo un chilometro, con tanto di braccialetto elettronico, per un uomo residente a Jesi.

Viola il divieto di avvicinamento, uomo in carcere #corato Vai su Facebook

Viola il divieto di avvicinamento, uomo in carcere; Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna e la aggredisce: in carcere – TG Plus NEWS Venezia; Viola il divieto di avvicinamento. Perseguita la ex due volte: arrestato.

Stalking, viòla divieto di avvicinamento: arrestato 45enne a Naro - Avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni imposte dal divieto di avvicinamento a cui era sottoposto cercando contatti con una donna che lo aveva denunciato per atti persecutori ... Si legge su grandangoloagrigento.it

Viola divieto di avvicinamento alla moglie, ARRESTATO 48enne - TEVEROLA – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Teverola hanno tratto in arresto un 46enne del posto, colto in flagranza di reato. casertace.net scrive