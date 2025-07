Rimini, ultimatum dei dipendenti. Pronte le dimissioni in massa.

Il rischio è che presto il Rimini possa diventare una scatola vuota. Perché anche la pazienza dei più volenterosi, alla fine, ha un limite. Nella sede biancorossa sono giorni complicati e di totale incertezza. E per di più da Zurigo, o da Campobasso, nessuno batte un colpo. E, ancora più grave, le casse biancorosse non si stanno riempendo di quegli euro necessari (poco meno di un milione) per mettere in moto la macchina Rimini. Così, in molti hanno già abbandonato la nave. Alcuni anche ben prima che si scatenasse la tempesta. Altri potrebbero farlo. E all’orizzonte, se la situazione non dovesse migliorare, ci sono le dimissioni in massa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

