Covid, lieve aumento terapie intensive e ricoveri ordinari. Cala tasso positività. DATI (Di mercoledì 21 luglio 2021) I malati in rianimazione sono 165 (+3), con 11 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Mentre le persone positive al coronavirus che si trovano nei reparti ordinari sono 1.194 (+6). I nuovi casi sono 3.558 su i 218.705 tamponi. tasso di positività all'1,6%, minore rispetto al 2,3% del giorno prima Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 luglio 2021) I malati in rianimazione sono 165 (+3), con 11 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Mentre le persone positive al coronavirus che si trovano nei repartisono 1.194 (+6). I nuovi casi sono 3.558 su i 218.705 tamponi.diall'1,6%, minore rispetto al 2,3% del giorno prima

Advertising

SkyTG24 : Covid, lieve aumento terapie intensive e ricoveri ordinari. Cala tasso positività. DATI - daBitonto : #Covid. La #variantedelta è predominante in #Puglia e il #virus corre. Ieri 80 nuovi casi. Per @ProfLopalco non bis… - robertabg72 : @gianma70 @stanzaselvaggia Come rispispiegartelo affinché tu capisca??? Il vaccino salva le vite. Se fai il vaccino… - PartenopeoErsm : @Corriere Ma è la veterinaria che dava come causa del Covid il pipistrello e che sminuiva l’infezione affermando ch… - italy983 : @Red_Pill_80 @carlo_ago @azangrillo @Corriere Un evento avverso è qualcosa di temporaneo che si esaurisce nell'arco… -