Aumentano ancora i contagi in Sardegna: più di 270 nuovi positivi (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Visited 279 times, 321 visits today) Notizie Simili: In Sardegna 140 nuovi casi di coronavirus: il… In Sardegna 10 nuovi casi di coronavirus, solo 2… La Sardegna resta sopra i 100 ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Visited 279 times, 321 visits today) Notizie Simili: In140casi di coronavirus: il… In10casi di coronavirus, solo 2… Laresta sopra i 100 ...

Advertising

oggicronacaal : Covid in Piemonte, aumentano ancora i dati: i nuovi contagi e la percentuale - Bye11151535 : @Ariannasssssss Ormai sono mesi che sembra debba uscire e nulla ancora... L'estate finisce, i casi di covid aumenta… - DattolaDomenico : In Israele ???? aumentano ancora i positivi …ma non era tutti o quasi vaccinati? - Rf56jilg : @pin_klo Ancora aumentano per la vergogna del governo - SpazioWrestling : WWE: Aumentano gli ascolti di Raw, ma ancora non riescono a raggiungere i due milioni #WWE #WWERAW -