Assurdo al cimitero di Serracapriola | la bara di una defunta non entra nel loculo | parenti costretti a trasferirla a Chieuti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Assurdo cimitero

FoggiaToday

Tra questi, 'come sia stato possibile realizzare l'intera costruzione, che non è di piccole dimensioni, in assenza di permesso di costruire all'interno delcomunale, che ricordo essere ...... dall'altro l'accesso negato nel nuovoi cui lavori sono terminati da tempo. L'... E' qualcosa di. Non sappiamo davvero quando questa situazione potrà sbloccarsi. Ma un dato è certo, se ...Sindaco, Rispoli e Giannini: “Riattivati i lavori sia sul nuovo che sul monumentale per dare risposta alle tante istanze dei cittadini" ...CHIETI – Si è fatto il punto sulla situazione del cimitero monumentale e sui lavori di quello nuovo durante la conferenza stampa tenutasi stamane in Comune, a Chieti, in presenza del sindaco Diego Fer ...