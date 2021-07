Anna Tatangelo pronta per Scene da un matrimonio | “Il mio modello sarà Raffaella Carrà”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ormai è ufficiale,a sostituire Barbara d’Urso nella domenica pomeriggio al posto di Domenica Live. I programmi di punta della conduttrice di Canale 5 non sono infatti stati rinnovati per la prossima stagione invernale. Ma al loro posto è già stato fissato un doppio appuntamento con Verissimo e il ritorno dello storico … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

A subentrarle è stata la coppia composta da Silvia Toffanin e. Mentre la prima andrà in onda con il suo 'Verissimo' anche di domenica, nella fascia preserale, la seconda invece è una ...Si tratta di una delle prime uscite pubbliche dopo il coinvolgimento diretto in alcune notizie di gossip che lo hanno riguardato da vicino: dopo la rottura con la cantante, Gigi d'...Anna Tatangelo non ha dubbi, è pronta alla sua esperienza a Scene da un matrimonio e ha già ammesso chi sarà il suo modello di riferimento.Anche se Anna Tatangelo finalmente sta dimostrando ciò che desiderava, l’artista che desiderava fare emergere è inevitabile ascoltando “Se“ pensare ad un testo che parla del suo amore finito con Gigi ...