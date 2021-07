Alla scoperta del sé più intimo nelle opere Espressioniste di Gabriele Springer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il dualismo del vivere contemporaneo induce molto spesso le persone a creare delle maschere, delle personalità differenti attraverso le quali confrontarsi con se stesse oppure con il mondo esterno, confondendo a volte l’immagine che si desidera far percepire all’esterno con quella di cui invece si dovrebbe sempre essere consapevoli, quella legata Alla vera essenza. L’artista protagonista di oggi indaga con sguardo curioso sulle maschere, o per meglio dire sulle facciate che gli individui mostrano, cercando di svelare ciò che tendono a nascondere. Il mondo artistico del Ventesimo secolo fu scosso da una radicale trasformazione nel modo di intendere l’arte poiché da un lato ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il dualismo del vivere contemporaneo induce molto spesso le persone a creare delle maschere, delle personalità differenti attraverso le quali confrontarsi con se stesse oppure con il mondo esterno, confondendo a volte l’immagine che si desidera far percepire all’esterno con quella di cui invece si dovrebbe sempre essere consapevoli, quella legatavera essenza. L’artista protagonista di oggi indaga con sguardo curioso sulle maschere, o per meglio dire sulle facciate che gli individui mostrano, cercando di svelare ciò che tendono a nascondere. Il mondo artistico del Ventesimo secolo fu scosso da una radicale trasformazione nel modo di intendere l’arte poiché da un lato ...

Advertising

SuperQuarkRai : Viaggio alla scoperta dell'acqua. Come riciclare la plastica? C'è vita nel sistema solare? Sono solo alcuni dei tem… - RobertoBurioni : Alla scoperta di un vaccino sicuro ed efficace mai avrei pensato che -tranne i soliti quattro matti- qualcuno avreb… - RaiUno : Il Parco Nazionale dell'Asinara: fondali spettacolari e paesaggi di rara bellezza. @donabianchi1 e la sua squadra c… - Tele_Visionaro : RT @RaiUno: Viaggio alla scoperta dell'acqua. Come riciclare la plastica? C'è vita nel sistema solare? Ecco alcuni dei temi di cui ci parle… - MaxSaltori : RT @SuperQuarkRai: Viaggio alla scoperta dell'acqua. Come riciclare la plastica? C'è vita nel sistema solare? Sono solo alcuni dei temi del… -