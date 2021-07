Trionfo per Macoritto nel Mondiale Enduro in Estonia (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il successo iridato in Portogallo, ancora una vittoria nella classifica assoluta Junior per il sandanielese, convocato in nazionale per la Sei Giorni. Un altro successo nel Mondiale Enduro Gp 2021 per Lorenzo Macoritto, nella gara di domenica 18 luglio a Saaremaa, isola dell’Estonia che si affaccia sul Mar Baltico. Il pilota di San Daniele portacolori del Moto Club Manzano, in sella alla TM 250 ufficiale del Team Boano, con una straordinaria prova di forza ha messo tutti dietro nella classifica assoluta Junior, vincendo la gara con un vantaggio di 17’ sul diretto inseguitore e suo compagno di squadra Matteo ... Leggi su udine20 (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il successo iridato in Portogallo, ancora una vittoria nella classifica assoluta Junior per il sandanielese, convocato in nazionale per la Sei Giorni. Un altro successo nelGp 2021 per Lorenzo, nella gara di domenica 18 luglio a Saaremaa, isola dell’che si affaccia sul Mar Baltico. Il pilota di San Daniele portacolori del Moto Club Manzano, in sella alla TM 250 ufficiale del Team Boano, con una straordinaria prova di forza ha messo tutti dietro nella classifica assoluta Junior, vincendo la gara con un vantaggio di 17’ sul diretto inseguitore e suo compagno di squadra Matteo ...

Ultime Notizie dalla rete : Trionfo per Miryea Stabile, dopo l'Isola le molestie: lo sfogo sui social Che cosa cambierà quindi d'ora in poi nell'approccio con i fan per strada? Miryea elenca i punti: ... Leggi anche - > Bernardeschi, doppia vittoria: subito dopo il trionfo agli Euro 2020 sposa Veronica ...

La classifica delle auto usate più vendute in Puglia Vince Panda seguita da Renegade È un vero e proprio trionfo per Fiat Panda. La famosissima vettura italiana è al primo posto tra le auto usate più vendute in generale e nel Sud Italia, vincendo la ...

Elezioni in Perù: Castillo eletto presidente: “Grazie per questo trionfo storico” La Stampa Tokyo 2021, Novak Djokovic: “Voglio chiudere il cerchio con l’oro! Medvedev, Tsitsipas e Zverev i rivali” Dopo il trionfo di Wimbledon in Finale contro Matteo Berrettini, Novak Djokovic si era preso del tempo per pensare al da farsi. Le riserve sono state sciolte e ora a Tokyo per completare un'altra impr ...

Donnarumma in vacanza: il “segreto” per restare in forma aspettando il PSG Donnarumma in vacanza si gode il meritato riposo dopo il trionfo di Euro 2020. Il portiere recupera le energie per la stagione con il PSG. Gianluigi Donnarumma archivia una stagione importante con ...

