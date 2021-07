Tragedia in mare: sacerdote si tuffa e non riemerge più (Di martedì 20 luglio 2021) Il prete che durante l’estate prestava servizio presso la diocesi modenese, si era recato nella spiaggia di Marina di Massa Carrara dov’è avvenuto il dramma. Don Casimiro, da tanti anni passava le estati proprio su quella spiaggia, a Boccassuolo di Palagano. A tradirlo è stato proprio il mare, quello che lui conosceva tanto bene. Don L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 20 luglio 2021) Il prete che durante l’estate prestava servizio presso la diocesi modenese, si era recato nella spiaggia di Marina di Massa Carrara dov’è avvenuto il dramma. Don Casimiro, da tanti anni passava le estati proprio su quella spiaggia, a Boccassuolo di Palagano. A tradirlo è stato proprio il, quello che lui conosceva tanto bene. Don L'articolo proviene da La Luce di Maria.

