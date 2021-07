Temptation Island, colpo di scena in arrivo: scoppia un’altra coppia? (Di martedì 20 luglio 2021) Il quarto appuntamento con Temptation Island si è concluso ieri. Ma già si stando inseguendo le voci che un’altra coppia si è divisa. Ecco cosa è successo. Temptation Island (Instagram)Ieri abbiamo assistito ad una puntata di Temptation Island piena di colpi di scena. Infatti, nella quarta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino, abbiamo visto la coppia formata da Floriana e Federico dividersi. Dopo il falò di confronto, la ragazza ha deciso di tornare single e lasciare il fidanzato. ... Leggi su chenews (Di martedì 20 luglio 2021) Il quarto appuntamento consi è concluso ieri. Ma già si stando inseguendo le voci chesi è divisa. Ecco cosa è successo.(Instagram)Ieri abbiamo assistito ad una puntata dipiena di colpi di. Infatti, nella quarta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino, abbiamo visto laformata da Floriana e Federico dividersi. Dopo il falò di confronto, la ragazza ha deciso di tornare single e lasciare il fidanzato. ...

