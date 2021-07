Stasera in tv, oggi 20 luglio 2021: Mr. Wrong e Battiti Live (Di martedì 20 luglio 2021) I palinsesti televisivi di martedì 20 luglio 2021 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 20 luglio 2021: la programmazione La programmazione serale di martedì 20 luglio 2021 è ampia. Rai1 presenta la pellicola Una storia senza nome. Canale5, invece, offre una nuova puntata di Mr. Wrong Lezioni d'amore con protagonista Can Yaman. Quanti avessero voglia di gustarsi una bel film possono sintonizzarsi su Rai2 dove va in scena Miss Fisher e ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 luglio 2021) I palinsesti televisivi di martedì 20sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 20: la programmazione La programmazione serale di martedì 20è ampia. Rai1 presenta la pellicola Una storia senza nome. Canale5, invece, offre una nuova puntata di Mr.Lezioni d'amore con protagonista Can Yaman. Quanti avessero voglia di gustarsi una bel film possono sintonizzarsi su Rai2 dove va in scena Miss Fisher e ...

Advertising

gi_pavanello : RT @gi_pavanello: Le fibrillazioni passavano, ci ho dormito su e oggi sto benone come il solito. Un po' d'ansia per l'incertezza sui treni,… - itsmwengo : andando avanti oggi solo perché stasera c’è IL finale di stagione della pezza - Antikimmichismo : @RebicIsTheWay @elpatron0_ @mikysannii @belottiano @LILtestadicazzo @giovaknd @KimmichMerd4 @Paperumma99 Io ci sono… - sehmagazine : ???? Al via oggi la X edizione della rassegna letteraria itinerante “I monumenti incontrano la lettura”, che toccherà… - CANY0N_MO0N : @TW0GH0ST_28 Sto guardando spider man far from home, poi tra un’ora o poco più pranzo, oggi pomeriggio leggo o non… -