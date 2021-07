Renzi firma referendum su giustizia di Salvini: "Non penso a lui, ma a Tortora" (Di martedì 20 luglio 2021) Mercoledì 21 luglio alle 11.30 a Milano Matteo Renzi firmerà i referendum sulla giustizia. “Quando penso al referendum sulla giustizia, non penso a Salvini ma a Enzo Tortora” ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi alla presentazione del suo libro “Controcorrente” a Castenedolo, in provincia di Brescia. ?È una guerra che dura da 30 anni, quella tra magistratura e politica, da Tangentopoli a oggi - ha aggiunto Renzi - C’è una contrapposizione che arriva all’estremo con Bonafede, un dj più che un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) Mercoledì 21 luglio alle 11.30 a Milano Matteofirmerà isulla. “Quandoalsulla, nonma a Enzo” ha detto il leader di Italia viva, Matteoalla presentazione del suo libro “Controcorrente” a Castenedolo, in provincia di Brescia. ?È una guerra che dura da 30 anni, quella tra magistratura e politica, da Tangentopoli a oggi - ha aggiunto- C’è una contrapposizione che arriva all’estremo con Bonafede, un dj più che un ...

Advertising

Maurizi07267041 : Renzi firma referendum su giustizia di Salvini: 'Non penso a lui, ma a Tortora' | HuffPost - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Renzi firma referendum su giustizia di Salvini: 'Non penso a lui, ma a Tortora' - HuffPostItalia : Renzi firma referendum su giustizia di Salvini: 'Non penso a lui, ma a Tortora' - AgenPolitica : ANCHE MATTEO RENZI FIRMA I REFERENDUM LEGA-RADICALI SULLA GIUSTIZIA - zazoomblog : Renzi firma oggi il referendum di Radicali e Lega: Ma penso al caso di Enzo Tortora non a Salvini - #Renzi #firma… -