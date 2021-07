Rakitic e la chiamata di Ronaldo | ' Mi disse di andare alla Juve'

(Di martedì 20 luglio 2021) "Nell'estate del 2019 Cristiano (ndr) mi ha chiamato personalmente per. Mi ha detto che anche il club mi voleva, ma l'operazione non è andata a buon fine. Il Barcellona ha ...

Così Ivanricorda ai microfoni di 24sata di quando il fuoriclasse portoghese lo contattò per convincerlo ad andare alla Juve, club al quale CR7 si era legato da appena un anno. Le pretese ...e ladi Ronaldo per portarlo alla Juve Un aneddoto di mercato piuttosto curioso, come il fatto che solo un anno dopo il calciatore è tornato al Siviglia per una cifra ben più lontana ...L'ex centrocampista del Barcellona, ora al Siviglia, racconta di aver ricevuto la chiamata del portoghese. I blaugrana chiedevano 50 milioni di euro, troppo secondo i bianconeri ...Rakitic ha svelato un retroscena su un aneddoto che lo lega a Ronaldo. Il portoghese gli chiese di venire alla Juve Ivan Rakitic sarebbe potuto diventare un giocatore della Juve. Grazie a chi? A Crist ...