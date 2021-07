Non solo green pass, dal Qr spagnolo al form greco: il turismo ai tempi del Covid (Di martedì 20 luglio 2021) Paese che vai, norme di ingresso che trovi: i vacanzieri che quest'estate decidono di andare all'estero, devono fare i conti con una serie di norme antiCovid diversa per ogni nazione, pena il rischio di... Leggi su feedpress.me (Di martedì 20 luglio 2021) Paese che vai, norme di ingresso che trovi: i vacanzieri che quest'estate decidono di andare all'estero, devono fare i conti con una serie di norme antidiversa per ogni nazione, pena il rischio di...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo La prossima edizione di Lucca Comics & Games sarà in presenza ... che possono accedere con biglietto nominale, disponibile solo tramite prevendita online. Per la ... Anche chi non è dotato di biglietto, quindi, può partecipare a una dimensione più diffusa del festival,...

Whirlpool, Fiom: 'Meno investimenti anche a Varese. Tutte le bugie su Napoli' Rispetto a due anni e mezzo fa non è cambiato nulla? 'Ora stanno solo chiedendo al governo di trovare una soluzione al posto loro. Due anni e mezzo fa, quando hanno chiuso la Embraco di Torino, hanno ...

Non solo rogne. Parola di segretario politico AlessioPorcu.it Il G8 di Genova e i cattolici, un impegno che non è stato vano Il ricordo di chi c’era vent’anni fa tra le “Sentinelle del mattino”: «Rigettammo l’idea di una globalizzazione senza regole e che calpestava i diritti umani», dice Luigi Bobba. E Riccardo Moro: «Manc ...

Il progresso frenato: Dante, Pietramala e la lingua perfetta «Pietramala è una città grandissima, è la patria della maggior parte dei figli di Adamo. Infatti, chi ragiona in modo così osceno da credere che il luogo dove è nato sia il più bello che ci sia sotto ...

