Meteo, arriva un carico di bel tempo in Italia: previsioni e temperature (Di martedì 20 luglio 2021) Meteo, arriva un grande carico di bel tempo e calore in Italia dopo il maltempo degli ultimi giorni. Le previsioni e le temperature di oggi. CieloLe previsioni Meteo di oggi 20 luglio. L’Italia si riprende dopo la dura ondata di maltempo degli ultimi giorni. L’alta pressione nord africana arriva sul nostro Paese e porta con sé un carico di bel tempo e temperature in aumento. Via via con il passare dei giorni l’alta ... Leggi su vesuvius (Di martedì 20 luglio 2021)un grandedi bele calore indopo il maldegli ultimi giorni. Lee ledi oggi. CieloLedi oggi 20 luglio. L’si riprende dopo la dura ondata di maldegli ultimi giorni. L’alta pressione nord africanasul nostro Paese e porta con sé undi belin aumento. Via via con il passare dei giorni l’alta ...

