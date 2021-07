Mascherine e controlli, pellegrini a La Mecca in tempo di Covid (Di martedì 20 luglio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 luglio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

PaoloSpallino : RT @gennaro38069406: Musica a tutto volume e persone a ballare senza mascherina, chiuso per cinque giorni un locale - Se23rex : @djubor Hai ragione, loro sono esenti in fatto di controlli, mascherine, tamponi e vaccini??ma ottimi per incassare… - PerugiaToday : Musica a tutto volume e persone a ballare senza mascherina, chiuso per cinque giorni un locale - a70199617 : RT @gennaro38069406: Musica a tutto volume e persone a ballare senza mascherina, chiuso per cinque giorni un locale - gennaro38069406 : Musica a tutto volume e persone a ballare senza mascherina, chiuso per cinque giorni un locale -