Main Sponsor Inter | Socios com pronto a debuttare sulle maglie nerazzurre

(Di martedì 20 luglio 2021) Nella tourneè negli Stati Uniti farà il debuttoil nuovo.com: ecco le cifre dell’accordo Manca sempre meno per quanto riguarda il nuovoin casa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, nella tournée USA i nerazzurri faranno il debutto con il nuovo brand partner, che sarà.com. L’sta per ufficializzare il nuovoche dopo 26 anni sostituirà Pirellida gioco. Chiuso l’accordo ...

Advertising

UnipolSai_CRP : Dalla robotica alla cobotica. Chi l'avrebbe mai detto che dalla creazione del maccanismo di un orologio saremmo po… - _intermagazine : Inter, domani l’annuncio del nuovo main sponsor: da Socios più di 20 milioni a stagione - tommaso_guercio : RT @marifcinter: #Inter domani ufficializzerà come main sponsor - mr_kubra : RT @RiccardoDanna1: Domani l'#Inter ufficializzerà #Socios, il nuovo main sponsor. ???? [@Gazzetta_it] - manamoli95 : RT @marifcinter: #Inter domani ufficializzerà come main sponsor -

Ultime Notizie dalla rete : Main Sponsor

Adnkronos

... prodotto dalla Città di Bari, co - finanziato da Regione Puglia PugliaPromozione, Apulia Film Commission e Città Metropolitana di Bari;dell'evento Senaf, Tecniche Nuove, Barili, ...4 Svolta epocale. L'Inter sta per ufficializzare il nuovoche dopo 26 anni, matrimonio record nello sport, sostituisce Pirelli sulle maglie da gioco: si tratta di Socios.com , azienda legata alla criptovaluta , che garantirà più di 20 milioni a ...Inter: anche la questione main sponsor sta per essere risolta. Piovono solo conferme per quanto riguarda il futuro dei nerazzurri, i dettagli ...Addio Pirelli. Dopo 26 anni l'Inter saluta lo sponsor che ha segnato un'epoca, oltre che un record nello sport, e abbraccia quello che sarà il nuovo main. Si tratta di Socios.com, un'azienda già nota ...