Lo spyware Pegasus è stato utilizzato per spiare giornalisti e attivisti (Di martedì 20 luglio 2021) Un recente rapporto ha confermato che lo spyware Pegasus ha spiato dispositivi Android e Apple di giornalisti e attivisti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 20 luglio 2021) Un recente rapporto ha confermato che loha spiato dispositivi Android e Apple di. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

amnestyitalia : Secondo un’indagine, lo spyware “Pegasus” dell’azienda israeliana NSO Group è usato per facilitare violazioni dei d… - amnestyitalia : #Ruanda Dal 2016 le autorità hanno utilizzato lo spyware #Pegasus per sorvegliare illegalmente oltre 3500 attivisti… - petergomezblog : Giornalisti spiati, von der Leyen: “Anche in Ue, è inaccettabile”. Lo spyware Pegasus anche nel telefono della comp… - cellicom : Lo spyware Pegasus è stato utilizzato per spiare giornalisti e attivisti - ZenatiDavide : Spionaggio giornalisti, si allarga scandalo Pegasus: Si sta allargando a macchia d’olio lo scandalo dello spionagg… -