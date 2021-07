Inghilterra | Shaw ha giocato le ultime tre partite a Euro 2020 con alcune costole rotte

Leggi su sportface

(Di martedì 20 luglio 2021) Il Telegraph, autorevole quotidiano britannico, ha affermato che Lukeavrebbeletrecon la maglia dell’contro Ucraina, Danimarca e Italia condopo un infortunio agli ottavi con la Germania. Nonostante questi problemi fisici, ilre ha segnato un gol, proprio contro gli azzurri, e servito tre assist: il tutto, come ben sappiamo, non è bastato a far trionfare i Tre Leoni. SportFace.