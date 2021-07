Il salmone con crema di patate e l’omelette al tartufo di David Foster Wallace

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 20 luglio 2021) “Una cosa divertente che non farò mai più” è il reportage dello scrittore americano di un viaggio sulla crociera Nadir 7NC. Una meganave dove tutto è enorme e positivo: si mangia tanto, non si fa “assolutamente niente” e sembra che la morte non esista, anzi, in qualche modo sembra il ritorno a una dimensione originaria. “Galleggiavo nell’acqua, in un liquido salato, e caldo, ma poi nemmeno troppo – e se per caso ero cosciente, sono sicuro che non avevo paura e che mi stavo divertendo un sacco”