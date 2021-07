I vaccinati possono trasmettere Sars-CoV-2? (Di martedì 20 luglio 2021) Nella discussione sul green pass e sull’obbligo vaccinale una delle argomentazioni più ripetute (in Italia, ma non solo) è quella secondo cui i vaccini contro la Covid-19 non impedirebbero il contagio. Questa affermazione viene spesso usata per argomentare che misure come il green pass sarebbero inutili: se il vaccino protegge solo sé stessi dalla malattia, ma non impedisce di trasmettere il virus, perché insistere sulla vaccinazione come requisito per entrare in vari luoghi pubblici? Tra gli esempi nostrani possiamo citare Gabriele Guzzi, membro del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica del governo, che in un post Facebook del 14 luglio 2021 ha ... Leggi su facta.news (Di martedì 20 luglio 2021) Nella discussione sul green pass e sull’obbligo vaccinale una delle argomentazioni più ripetute (in Italia, ma non solo) è quella secondo cui i vaccini contro la Covid-19 non impedirebbero il contagio. Questa affermazione viene spesso usata per argomentare che misure come il green pass sarebbero inutili: se il vaccino protegge solo sé stessi dalla malattia, ma non impedisce diil virus, perché insistere sulla vaccinazione come requisito per entrare in vari luoghi pubblici? Tra gli esempi nostrani possiamo citare Gabriele Guzzi, membro del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica del governo, che in un post Facebook del 14 luglio 2021 ha ...

borghi_claudio : @Alessapiens Anch'io ti do una notizia, possono contagiare anche i vaccinati. Quindi siamo d'accordo che ambedue le… - carlosibilia : Abbiamo ottenuto i tamponi gratuiti per le persone disabili e fragili che non possono essere vaccinati a causa dell… - RobertoBurioni : Dunque vaccinando gli adulti proteggiamo anche i bambini che ancora non possono essere vaccinati e creiamo le condi… - Rosiserra727 : @borghi_claudio @YouTube Siamo nella Germania del 37, in un regime dittatoriale, fra un po vedremo k treni carichi… - Marcello804 : RT @ilrisolutoreIT: Ma quindi se anche i vaccinati possono essere positivi a che cazzo serve il Greenpass ? -