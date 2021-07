Fai un gavettone | Giulia Stabile diventa conduttrice per Witty Tv | Belen resta a Tu sì que vales

Advertising

Maxwell51410 : @matteorenzi Un bagnettino te le fai? O un altro gavettone da Ice Bucket challenge? - alexiuss11 : @giuliast4bile mi fai un gavettone? - urcacheneso : Giugiulola io mi vendicherei con un bel gavettone poi fai te #amemici20 - lesislazy : mi fai un gavettone @giuliast4bile ? - mariann60059306 : RT @urc4_: @giuliast4bile fai un gavettone anche a me? -

Ultime Notizie dalla rete : Fai gavettone

DonnaPOP

...sui social in cui conferma di essere a Roma per registrare le nuove puntate di 'Tú sí que vales' Sempre secondo Blogo prossimamente Giulia Stabile condurrà su Witty Tv il programma 'un!...Giulia condurrà un nuovo programma sulla piattaforma Witty , dal titolo 'un' . Lo scopo è quello di organizzare dei gavettoni inaspettati a gente comune. Giulia aiuta i partecipanti a ...La vincitrice del talent di Canale 5 si trovava insieme ai due noti personaggi per la registrazione di una nuova trasmissione dal titolo Fai un gavettone. Ecco cosa si legge su TvBlog: Vero è che ...Nuove indiscrezioni parlano del ruolo che avrà Giulia Stabile a Tu si que vales e non andrà a sostituire Belen Rodriguez.