Cecchinato-Dzumhur in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Umago 2021

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Marcosfiderà Damiral secondo turno dell’Atp 250 di, evento di scena in Croazia. L’azzurro ha domato Aljaz Bedene all’esordio, imponendosi sullo sloveno per la seconda volta nell’arco di due mesi; buone sensazioni e schemi tattici ben eseguiti dal tennista siciliano, pronto a offrire il meglio di sé per dar battaglia al bosniaco sopra citato, difficile da affrontare sulla terra rossa. L’incontro si svolgerà mercoledì 21 luglio, come terzo incontro a partire dalle ore 16.30 (dopo Ramos Vinolas-Ajdukovic). Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del ...

affronterà al secondo turno il bosniaco Damir, che supera in due set Horansky. Vittoria anche per Giannessi, passato dalle qualificazioni: 7 - 6 7 - 5 al ceco Vezely. Nel prossimo ...GORAN IVANISEVIC STADION A partire dalle 16.30 - (Q) Giannessi vs (4) Gasquet Non prima delle 19.00 - (1) Ramos - Vinolas vs (WC) Ajdukovic A seguire - Bedene ORvsOR Horansky ...Marco Cecchinato sfiderà Damir Dzumhur al secondo turno dell'Atp 250 di Umago 2021, evento di scena in Croazia. Come e quando seguire il match in diretta tv e in streaming ...Un grande Marco Cecchinato comincia in grande stile la propria avventura nel torneo di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata, il siciliano ha regolato con il punteggio di 6-1 6-4 lo sloveno Aljaz ...