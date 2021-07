C’è Posta per Te, Maria De Filippi tenta il colpaccio: arriva Meghan Markle? (Di martedì 20 luglio 2021) La regina della tv italiana chiama la (ex) duchessa. Maria De Filippi starebbe tentando un colpaccio per la prossima stagione di ‘C’è Posta per te’: quello di avere, tra gli ospiti, Meghan Markle. Un’indiscrezione destinata a far parecchio rumore, quella di Chi. Maria De Filippi si sta riposando dopo una stagione televisiva impegnativa e stancante, ma è già concentrata sulla prossima e sta seguendo a distanza i preparativi per i diversi programmi. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini sostiene che la conduttrice stia studiando ... Leggi su attualitavip.myblog (Di martedì 20 luglio 2021) La regina della tv italiana chiama la (ex) duchessa.Destarebbendo unper la prossima stagione di ‘C’èper te’: quello di avere, tra gli ospiti,. Un’indiscrezione destinata a far parecchio rumore, quella di Chi.Desi sta riposando dopo una stagione televisiva impegnativa e stancante, ma è già concentrata sulla prossima e sta seguendo a distanza i preparativi per i diversi programmi. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini sostiene che la conduttrice stia studiando ...

