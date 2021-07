Autostrade Liguria, si va verso un nuovo caos-viabilità: A10 chiusa per 18 giorni in direzione Ponente per il rifacimento di una galleria (Di martedì 20 luglio 2021) Un nuovo, metaforico meteorite sta per abbattersi sulla già disastrata viabilità autostradale ligure. Proprio alla vigilia della “mini-tregua” che vedrà la fine di alcuni dei cantieri più impattanti su A10 (Genova-Ventimiglia) e A12 (Genova-Livorno), ecco lo scoraggiante annuncio: l’A10 in direzione Ponente resterà chiusa a ridosso del nodo genovese, tra il bivio con l’A7 e Genova Pra’, dalle 22 del 6 agosto fino a tutto il 23 agosto, di giorno e di notte. Una chiusura necessaria ai lavori di rifacimento della volta della galleria “Provenzale”, non eseguibili in condizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Un, metaforico meteorite sta per abbattersi sulla già disastrataautostradale ligure. Proprio alla vigilia della “mini-tregua” che vedrà la fine di alcuni dei cantieri più impattanti su A10 (Genova-Ventimiglia) e A12 (Genova-Livorno), ecco lo scoraggiante annuncio: l’A10 inresteràa ridosso del nodo genovese, tra il bivio con l’A7 e Genova Pra’, dalle 22 del 6 agosto fino a tutto il 23 agosto, di giorno e di notte. Una chiusura necessaria ai lavori didella volta della“Provenzale”, non eseguibili in condizioni ...

Advertising

fattoquotidiano : Liguria, Sansa annuncia un’iniziativa contro Autostrade: “Qui chilometri di code e disagi, non staremo con le mani… - BJLiguria : Autostrade, chiusura h24 Genova Aeroporto-Prà, Toti: «Ipotesi preoccupante, servono risposte» -… - BabboleoNews : #Genova - #Protesta degli abitanti sotto il viadotto del Bisagno presso la sede del consiglio regionale della… - reddititaly : A10 chiusa ad agosto tra il bivio per la A7 e Pra’. La società Autostrade isola mezza Liguria - - infoitinterno : Autostrade, ad agosto A10 chiusa per 16 giorni tra Aeroporto e Pra': Liguria isolata -