ATP Los Cabos 2021, Andreas Seppi domina il primo set, poi cede ad Alex Bolt nel primo turno (Di martedì 20 luglio 2021) E’ amara l’uscita di scena di Andreas Seppi (n.87 del mondo) nel primo turno del torneo ATP di Los Cabos (Messico). Sul cemento messicano l’altoatesino (testa di serie n.7) si è arreso in tre set all’australiano Alex Bolt (n.148 del mondo) sul punteggio di 6-0 2-6 6-3 in 1 ora e 38 minuti. Un match dai due volti: grande avvio di Seppi, dominante nel primo parziale, poi calo netto del nostro portacolori e Bolt bravo ad approfittarne e a imporsi. Nel ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) E’ amara l’uscita di scena di(n.87 del mondo) neldel torneo ATP di Los(Messico). Sul cemento messicano l’altoatesino (testa di serie n.7) si è arreso in tre set all’australiano(n.148 del mondo) sul punteggio di 6-0 2-6 6-3 in 1 ora e 38 minuti. Un match dai due volti: grande avvio dinte nelparziale, poi calo netto del nostro portacolori ebravo ad approfittarne e a imporsi. Nel ...

