Ubisoft annuncia Tom Clancy’s XDefiant

(Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo aver pubblicato un Teaser Trailer su Twitter nella giornata di ieri,hato quest’oggi il suo nuovo sparatutto free to play. A seguire vi riportiamo i primi dettagli. Tomè un frenetico arena shooter da giocare gratuitamente, che combina intense sparatorie con equipaggiamenti personalizzati e fazioni specializzate di squadre di pistoleri, chiamati Ribelli, in lotta per il dominio. Stile di gioco personalizzato Personalizza il tuo Ribelle in funzione del tuo stile di gioco. Scegli fazione, tratti, abilità e ultra. Fai la tua scelta tra un arsenale di armi primarie e secondarie, ...

Advertising

GameXperienceIT : Tom Clancy's XDefiant: Ubisoft annuncia il nuovo capitolo della serie - infoitscienza : Ubisoft annuncia un nuovo FPS questa sera, ecco i primi gameplay - xeratdragons : Ubisoft annuncia un nuovo FPS questa sera, ecco i primi gameplay - - alisander91 : Ubisoft annuncia un nuovo FPS questa sera, ecco i primi gameplay - Stoupwhiff : Dopo aver posticipato Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, Ubisoft annuncia che Rainbow Six Extraction è stato ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft annuncia

Le due clip video fornite dasembrerebbero ambientate in una fittizia New York, ed entrambe mostrano la prospettiva di due diversi personaggi con le loro abilità. Un video mostra un classico ...Riders Republic, il nuovo MMO sugli sport estremi NEWS. Scritto da Fabrizia Malgieri 11 Settembre 2020 alle 09:12 La nuova IP vedrà fino a 50 giocatori competere insieme in una ...Ecco il nuovo Tom Clancy, si chiama XDefiant. Come anticipato ieri, Ubisoft ha oggi annunciato Tom Clancy’s XDefiant, un nuovo sparatutto free-to-play dell’universo di Tom Clancy. Il gioco sarà dispon ...Rumoreggiato da diversi giorni, finalmente oggi Ubisoft ha annunciato con un evento in streaming Tom Clancy's XDefiant. Vediamo i dettagli.