Tennis, Olimpiadi Tokyo: data sorteggio e teste di serie del tabellone. Assenti Berrettini e Sinner (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono state aggiornate dall'ITF le liste definitive (salvo ulteriori forfait) degli atleti qualificati per i 5 tornei di Tennis delle Olimpiadi di Tokyo: 86 atleti per genere si daranno battaglia per i titoli di singolare, maschile e femminile, e doppio, maschile, femminile e misto. Il Tennis alle Olimpiadi di Tokyo sarà protagonista da sabato 24 luglio a domenica 1 agosto. Di seguito il programma del sorteggio (con gli orari italiani) dei tabelloni di Tennis alle Olimpiadi di Tokyo: l'Italia sarà rappresentata da sei ...

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - machecalma10 : RT @ilDiozzi: La finale del tennis, gli Europei di calcio, i risultati del Softball e tutte le participazioni alle prossime Olimpiadi. Tutt… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Gauff positiva al Covid, niente Giochi: “Che tristezza” -