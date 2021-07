“Sentire di donna”, tutti i dettagli sulla seconda edizione del Concorso letterario (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 6 minutiL’Associazione Culturale Culture e Letture indice il Concorso letterario “Sentire di donna”. Il tema della II edizione è “Quella volta che ho deciso di vivere la mia vita”, a partire dalle suggestioni di Sibilla Aleramo che in una lettera dell’11 luglio 1927, scriveva “Diversa da ogni altra, insostituibile, sola e di me stessa signora”. Il Concorso è indetto per la produzione di opere letterarie ed il conferimento del premio puramente simbolico rappresenta il riconoscimento del merito personale e un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 6 minutiL’Associazione Culturale Culture e Letture indice ildi”. Il tema della IIè “Quella volta che ho deciso di vivere la mia vita”, a partire dalle suggestioni di Sibilla Aleramo che in una lettera dell’11 luglio 1927, scriveva “Diversa da ogni altra, insostituibile, sola e di me stessa signora”. Ilè indetto per la produzione di opere letterarie ed il conferimento del premio puramente simbolico rappresenta il riconoscimento del merito personale e un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività ...

