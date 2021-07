Senatore Malan lascia FI e aderisce a FdI (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Senatore di Forza Italia, Lucio Malan lascia il suo partito e aderisce a Fratelli d'Italia. Attualmente al Senato ha il ruolo di vicepresidente vicario del gruppo. L'ha annunciato la presidente di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Ildi Forza Italia, Lucioil suo partito ea Fratelli d'Italia. Attualmente al Senato ha il ruolo di vicepresidente vicario del gruppo. L'ha annunciato la presidente di ...

FrancescoLollo1 : Benvenuto al Senatore Lucio Malan! Lascia incarichi prestigiosi e la maggioranza per unirsi alle battaglie di coere… - Ansa_Piemonte : Senatore Malan lascia FI e aderisce a FdI, era vice Bernini. 'Non mi sento più di sostenere questo governo' #ANSA - etica_morale : RT @agambella: Il senatore Lucio Malan entra in Fratelli d'Italia, lasciando Forza Italia e la maggioranza di governo. - PAOLAMALACRIDA : RT @agambella: Il senatore Lucio Malan entra in Fratelli d'Italia, lasciando Forza Italia e la maggioranza di governo. - Bart1705 : RT @manginobrioches: Il senatore #Malan lascia #Silvio e passa a #FratellidItalia. C'è la corsa a saltare sulla Balilla del vincitore. -