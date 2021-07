Sara Simeoni: “Io non mi sarei mai inginocchiata, è solo una moda” (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug – “Io non mi sarei inginocchiata, le apparenze non mi sono mai piaciute”. Sara Simeoni salta ancora in alto, stavolta per superare le zavorre politicamente corrette. La medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Mosca 1980 non si piega. Primatista mondiale del salto in alto, record femminile di 2,01 metri stabilito due volte 1978 – nonché quattordici volte campionessa italiana – Sara Simeoni ha detenuto il primato tricolore per ben 27 anni. Superata soltanto nel 2007 da Antonietta Di Martino, mostra di aver conservato tutta la sua tempra. Sara ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug – “Io non mi, le apparenze non mi sono mai piaciute”.salta ancora in alto, stavolta per superare le zavorre politicamente corrette. La medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Mosca 1980 non si piega. Primatista mondiale del salto in alto, record femminile di 2,01 metri stabilito due volte 1978 – nonché quattordici volte campionessa italiana –ha detenuto il primato tricolore per ben 27 anni. Superata soltanto nel 2007 da Antonietta Di Martino, mostra di aver conservato tutta la sua tempra....

