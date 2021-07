Sampdoria, contatti avviati per Grifo: un dettaglio preoccupa Ferrero (Di lunedì 19 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria: trattativa avviata con il Friburgo per Grifo. Attenzione ai precedenti con il suo agente La Sampdoria ha avviato i contatti con il Friburgo per Vincenzo Grifo, possibile rinforzo in vista della prossima stagione di Serie A. L’accordo con l’entourage del calciatore è già stato raggiunto, manca ora l’intesa su formula e cifre del trasferimento con il club tedesco, che valuta l’esterno italiano intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa sembra procedere per il verso giusto, ma attenzione alla beffa: Grifo fa parte dell’agenzia di procuratori che cura anche gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Calciomercato: trattativa avviata con il Friburgo per. Attenzione ai precedenti con il suo agente Laha avviato icon il Friburgo per Vincenzo, possibile rinforzo in vista della prossima stagione di Serie A. L’accordo con l’entourage del calciatore è già stato raggiunto, manca ora l’intesa su formula e cifre del trasferimento con il club tedesco, che valuta l’esterno italiano intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa sembra procedere per il verso giusto, ma attenzione alla beffa:fa parte dell’agenzia di procuratori che cura anche gli ...

