Ricambi per auto a prezzo conveniente: denunciato 30enne casertano (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino, prendendo spunto dalla segnalazione da parte di un cittadino che aveva intuito di essere stato truffato, hanno denunciato un trentenne della provincia di Caserta, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo, dopo aver venduto online dei Ricambi per auto, riscosso qualche centinaia di euro che il malcapitato aveva versato con ricarica su carta prepagata, di fatto non inviava la merce acquistata e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto responsabile per il quale è scattato il deferimento in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino, prendendo spunto dalla segnalazione da parte di un cittadino che aveva intuito di essere stato truffato, hannoun trentenne della provincia di Caserta, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo, dopo aver venduto online deiper, riscosso qualche centinaia di euro che il malcapitato aveva versato con ricarica su carta prepagata, di fatto non inviava la merce acquistata e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto responsabile per il quale è scattato il deferimento in ...

