Papin | “Milan | devi puntare allo Scudetto In Champions | invece …”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Jean-Pierre, ex attaccante del, ha spiegato quali debbano essere, secondo lui, le ambizioni stagionali dei rossoneri

...sulla fascia e di grande velocità.' Anche l'ex centravanti rossonero Jean - Pierreha speso parole positive nei confronti di Giroud a La Gazzetta dello Sport: 'Che cosa porterà al? Primo, ...Jean - Pierreparla dele dell'arrivo di Olivier Giroud: ecco le dichiarazioni dell'ex attaccante rossonero Jean - Pierreparla dela La Gazzetta dello Sport. GIROUD - "Lo ringrazio e ...Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha parlato anche della lotta scudetto nel prossimo campionato di Serie A. Ecco le sue parole: ...II poster nella cameretta di Giroud aveva la maglia del Milan con il 9 stampato sulle spalle: Jean-Pierre Papin faceva sognare Olivier, come ha fatto con tanti altri ex ragazzini nati negli Anni 80.