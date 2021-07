Palermo, neonato intubato dopo aver contratto il Covid, grave anche una bimba di 9 anni: “I genitori sono no vax” (Di lunedì 19 luglio 2021) Covid, neonato e bambina di 9 anni ricoverati: i genitori sono no vax Un neonato di 2 mesi e una bambina di 9 anni, i cui genitori sono no vax, sono entrambi ricoverati in rianimazione dopo aver contratto il Covid. A raccontare la vicenda è l’Ansa, secondo cui i piccoli, che vivono a Palermo, sono stati contagiati dalla variante inglese del virus. Il neonato, intubato, è ricoverato nel ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021)e bambina di 9ricoverati: ino vax Undi 2 mesi e una bambina di 9, i cuino vax,entrambi ricoverati in rianimazioneil. A raccontare la vicenda è l’Ansa, secondo cui i piccoli, che vivono astati contagiati dalla variante inglese del virus. Il, è ricoverato nel ...

Advertising

fanpage : Restano gravi ma stabili le condizioni dei due bambini, uno di due mesi e un altro di 9 anni, intubati per Covid al… - Andrrr8 : RT @25O319: Prendete due manate di merda e prendetevi a schiaffi. Ma non vi vergognate bestie? - mitsouko1 : RT @25O319: Prendete due manate di merda e prendetevi a schiaffi. Ma non vi vergognate bestie? - AntiBuonista : RT @25O319: Prendete due manate di merda e prendetevi a schiaffi. Ma non vi vergognate bestie? - SaraSenzacca : RT @25O319: Prendete due manate di merda e prendetevi a schiaffi. Ma non vi vergognate bestie? -