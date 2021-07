Morte Libero De Rienzo, droga in casa: “Non è cocaina” (Di lunedì 19 luglio 2021) Morte Libero De Rienzo, il ritrovamento dei Ris apre le porte a nuovi scenari. Attesa per domani l’autopsia Libero De Rienzo (foto Instagram)Nell’ambito dell’indagine aperta dalla Procura capitolina della Morte dell’attore napoletano Libero De Rienzo, ritrovato senza vita nel suo appartamento in via Madonna del Riposo all’Aurelio a Roma, i Ris hanno ritrovato una bustina di droga. Non si tratta di cocaina come si parlava inizialmente ma sarebbe una singola dose di eroina in polvere in una bustina di cellophane. Una ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 luglio 2021)De, il ritrovamento dei Ris apre le porte a nuovi scenari. Attesa per domani l’autopsiaDe(foto Instagram)Nell’ambito dell’indagine aperta dalla Procura capitolina delladell’attore napoletanoDe, ritrovato senza vita nel suo appartamento in via Madonna del Riposo all’Aurelio a Roma, i Ris hanno ritrovato una bustina di. Non si tratta dicome si parlava inizialmente ma sarebbe una singola dose di eroina in polvere in una bustina di cellophane. Una ...

