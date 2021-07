Maneskin, paura per la band in Germania? Tutta la verità (Di lunedì 19 luglio 2021) Grande paura per i Maneskin dopo un concerto in Germania. Il gruppo ne è uscito indenne, ma sui social si è alzato un polverone. Maneskin (Instagram)Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e, soprattutto, dopo la conquista dell’Eurovision Song Contest, l’attenzione mediatica per i Maneskin si è triplicata. Il gruppo romano è la band musicale del momento. Grazie ai loro singoli e alle loro interpretazioni stanno conquistando le classifiche mondiali. Proprio il trionfo dell’Eurovision con il brano “Zitti e Buoni” hanno portato Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan a girare ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 luglio 2021) Grandeper idopo un concerto in. Il gruppo ne è uscito indenne, ma sui social si è alzato un polverone.(Instagram)Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e, soprattutto, dopo la conquista dell’Eurovision Song Contest, l’attenzione mediatica per isi è triplicata. Il gruppo romano è lamusicale del momento. Grazie ai loro singoli e alle loro interpretazioni stanno conquistando le classifiche mondiali. Proprio il trionfo dell’Eurovision con il brano “Zitti e Buoni” hanno portato Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan a girare ...

Advertising

_Stecky : I #Maneskin organizzano una festa ma non vogliono metterci la casa. Sarà per paura del #COVID19. #Vaccinatevi t… - Keep_OnSmiling_ : #maneskin Ecco un brano per te… LA PAURA DEL BUIO di Måneskin - mazzoli_mazzoli : Maneskin - Live La paura del buio (Full HD) - 12.04.2021 - HOWLJlN : Ho fatto due pisolini: In uno ho sognato di guidare un'astronave e uccidere un mostro gigante, poi ho sognato di ve… - _girlsbiteback_ : @MANESKIN_22 amore mi fa molto piacere che tu stia cercando di superarlo e ti capisco benissimo. Anche io ormai ho… -