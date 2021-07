Maltempo in Puglia | forti piogge sul Gargano | strade allagate e frane | frazione isolata

(Di lunedì 19 luglio 2021)in, un forte temporale si è abbattuto per diverse ore sul, provocando allagamenti e. Tra le zone più colpite nella notte e nelle prime ore della mattinata c’è San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare scantinati e box dall’acqua. Non ci sarebbero feriti né danni di particolare rilievo.

Advertising

fanpage : Massima allerta maltempo in Puglia - IlMattinoFoggia : RT @MeteOnePB: ?? #maltempo sul #Gargano con allagamenti e frane. La più colpita è #SanMarcoinLamis dove sono caduti oltre 250mm di pioggia… - ReTwitStorm_ita : “Non #Uscite di casa”. #Maltempo #Italia, #Frane e #Allagamenti. L’#Allarme #Della protezione civile… - Cinzialatin : RT @MeteOnePB: ?? #maltempo sul #Gargano con allagamenti e frane. La più colpita è #SanMarcoinLamis dove sono caduti oltre 250mm di pioggia… - chambie__ : @thisaGI0 infreddolita perché sto qui dai mie nonni sempre in puglia ma questi giorni c'è maltempo e sono scese le… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Puglia

Vediamo dunque cosa sta accadendo ine quali sono le conseguenze del. CONTINUA A LEGGERE Allagamenti indove sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia nelle ultime ore Focus ......dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all'ultima ondata di... Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,e Sicilia. L'estate 2021 - sottolinea la Coldiretti ...Cronaca meteo, alluvione nel Foggiano. FINO A 250MM. Dopo la pesante ondata di maltempo di domenica le piogge hanno concesso una breve tregua, ma oggi l'alta Puglia si è risvegli ...Non si respira ancora aria d’estate sul Gargano. Un violento temporale ha colpito per molte ore il Foggiano, con allagamenti e frane in particolare a San Marco in Lamis, durante la notte e anche in ma ...