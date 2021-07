Jamie Lynn e Britney: botta e risposta trash tra le due sorelle Spears (Di lunedì 19 luglio 2021) Alla faccia del ‘io e mia sorella ci amiamo, l’ho sempre supportata in privato senza bisogno di hashtag pubblici‘. La verità sul rapporto tra Jamie Lynn e Britney Spears sembra essere molto lontana dalle parole della protagonista di Zoey 101. Sabato sera la popstar di Toxic ha attaccato pubblicamente la sorella minore e ieri Jamie Lynn ha pubblicato una sua foto con una didascalia in salsa cristiana: “Possa la pace del signore essere con voi e con il vostro spirito“. Pochi minuti dopo Britney ha risposto con un post da standing ovation: “Possa il Signore avvolgere il tuo ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 luglio 2021) Alla faccia del ‘io e mia sorella ci amiamo, l’ho sempre supportata in privato senza bisogno di hashtag pubblici‘. La verità sul rapporto trasembra essere molto lontana dalle parole della protagonista di Zoey 101. Sabato sera la popstar di Toxic ha attaccato pubblicamente la sorella minore e ieriha pubblicato una sua foto con una didascalia in salsa cristiana: “Possa la pace del signore essere con voi e con il vostro spirito“. Pochi minuti dopoha risposto con un post da standing ovation: “Possa il Signore avvolgere il tuo ...

