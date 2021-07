Il finale di Biohacker 2 | spiegato

(Di lunedì 19 luglio 2021) Come finisce2? Spiegazione completa dell'ultimo episodio della seconda stagione della serie tedesca in streaming su Netflix. Tvserial.it.

Advertising

IlFlaco : Finito #biohacker 2 Seconda stagione molto bella però che finale del cazzo...delusissimo -

Ultime Notizie dalla rete : finale Biohacker

Telefilm Central

...Uncovered Grey's Anatomy Race To The Center Of The Earth Allen vs Farrow Temple Atypical... Questa volta la storia sarà ambientata a sei mesi di distanza daldel primo film, e vedrà ...(stagione 2) disponibile dal 9 luglio 2021 - Mia va alla prima lezione della dottoressa ... si districa tra famiglia e relazioni in attesa della partita. Fear Street Parte 1 : 1994 ...Gli amanti dei thriller tecnologici hanno sicuramente apprezzato e divorato Biohacker, la serie TV tedesca di Netflix incentrata sul fascino dell’editing genomico e sull’oscurità del mondo della speri ...Tra rinnovi di serie tv e documentari, Netflix si arricchisce di poche novità, dando spazio alle successive stagioni degli show più seguiti.