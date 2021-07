Dayane Mello: è il momento delle coccole con la piccola Sofia. Che tenerezza! (Di lunedì 19 luglio 2021) Mamma e figlia insieme sono uno spettacolo di tenerezza. In queste ore dalle stories Instagram Dayane ha regalato un momento tra giochi e coccole ai follower con la piccola Sofia Dayane Mello è una mamma tenerissima, proprio come la sua bimba che è sveglia e intelligente, bella e piena di gioia. Cresce che è una meraviglia tra le coccole di mamma e papà Stefano Sala. Proprio in queste ore Dayane, approfittando di un momento di pausa dal lavoro, ha condiviso il video di lei, in forma perfetta, e della ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Mamma e figlia insieme sono uno spettacolo di tenerezza. In queste ore dalle stories Instagramha regalato untra giochi eai follower con laè una mamma tenerissima, proprio come la sua bimba che è sveglia e intelligente, bella e piena di gioia. Cresce che è una meraviglia tra ledi mamma e papà Stefano Sala. Proprio in queste ore, approfittando di undi pausa dal lavoro, ha condiviso il video di lei, in forma perfetta, e della ...

Advertising

VIKY926 : Ma è legale scrivere queste m*******e su un giornale? ma perché in Italia siamo ancora nel medioevo?!?? #mellos - kikkopio : @sadopatico Davide alla base di tutto c’è un grande amore che porta il nome di Dayane Mello, io non voglio fare gue… - fairy4zayn : RT @solarIwt: #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta gregoraci stock… - solarIwt : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: #PRELEMI GIULIA SALEMI È PIERPAOLO PRETELLI IL CIELO È INFINITO COME IL VOSTRO SENTIMENTO PURO. GIULIA SALEMI È PIER… -