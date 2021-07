Advertising

AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? addio (Purgatorio VIII, 3) 'Era già l’ora che volge il disio ai navicanti e ’… - mattinodinapoli : Amici, l'addio al programma di #luca zanforlin e la lite con #maria de filippi: «A mettere in giro questa voce...» - reality_360 : ADDIO RAFFA - aliasvaughn : @gides1960 A parte il fatto che queste sono idiozie, ma si può sapere chi vi fa pensare che andare ad importunare u… - amorosoal : RT @selygrey: Addio amici -

Ultime Notizie dalla rete : Amici addio

, l'di Luca Zanforlin e la lite con Maria De Filippi La scomparsa di Luca Zanforlin da '' in mancanza di una spiegazioni ufficiale, è sempre stato imputata dagli esperti di gossip a ...di Giuseppe Carriera Il compleanno di Carlo Ferrante sarebbe stato il 21 settembre, ma la ricorrenza a cui teneva di piu' era il 17 luglio, data in cui 44 anni fa aveva dato con alcuniforma all' idea di una "radio libera" di qualità. In quella data nasceva Radio Luna Campobasso, da subito nell' orbita delle cento Radio Luna d' Italia di cui quella della capitale era capofila. ...Luca Zanforlin è stato un apprezzato protagonista di “Amici”. L’autore tv, dopo una lunga permanenza, è scomparso dal talent e per molti, dati anche i numerosi ...Campobasso perde uno dei personaggi più rappresentativi. E’ venuto a mancare all’età di 72 anni Carlo Ferrante, noto conduttore radiofonico fra i fondatori di Radio Luna, per poi contribuire con le su ...