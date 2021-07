Silverstone, penalità per Hamilton: dieci secondi di stop (Di domenica 18 luglio 2021) L’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ha determinato l’uscita di scena dell’attuale leader del Mondiale 2021 di Formula Uno della Red Bull ed una penalità di dieci secondi per Lewis Hamilton della Mercedes. La decisione dei commissari è ufficiale. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 luglio 2021) L’incidente tra Max Verstappen e Lewisha determinato l’uscita di scena dell’attuale leader del Mondiale 2021 di Formula Uno della Red Bull ed unadiper Lewisdella Mercedes. La decisione dei commissari è ufficiale. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

ReTwitStorm_ita : RT @fanpage: Dieci secondi di penalità per Lewis Hamilton al #BritishGP dopo il contatto con Verstappen #silverstone - fanpage : Dieci secondi di penalità per Lewis Hamilton al #BritishGP dopo il contatto con Verstappen #silverstone - GalloMontella : RT @Gazzetta_it: Hamilton tocca Verstappen: 10 secondi di penalità a Lewis! Horner: “Tutta colpa sua””#F1 - NoeRogai : RT @ell3nne: Christian Horner: 'Ho la macchina di Max distrutta! Non è possibile che non prenda nemmeno una penalità' Toto Wolff: 'Anche… - tomIinsonIeeds : RT @ell3nne: Christian Horner: 'Ho la macchina di Max distrutta! Non è possibile che non prenda nemmeno una penalità' Toto Wolff: 'Anche… -