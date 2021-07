Serie A | focolaio Covid | i positivi diventano addirittura dieci

(Di domenica 18 luglio 2021) Spezia, si sono registrati altri dueal: sale ail numero dei contagiati nel club ligure Continuano le difficoltà per lo Spezia in questo ritiro turbato dal caso. Quello che si è sviluppato è un vero e proprioche la società è l’ASL di Bolzano stanno provando a contenere. Ecco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

sportli26181512 : Spezia, il focolaio Covid aumenta: altri 2 positivi: La ASL di Bolzano ha però autorizzato le attività individuali… - STnews365 : Covid-19, focolaio allo Spezia: salgono a 8 i giocatori positivi. Lo Spezia comunica la positività al Covid-19 di a… - SonSempreIoEh : è anche ripresa la serie A. i fanatici urlano 'calciatori pazzi incoscienti, si abbracciano dopo i goal, si ammaler… - Noibiancocelest : Serie A, Spezia sospetto focolaio 6 giocatori ed un membro dello staff positivi - infoitinterno : Caos Serie A, scoppia focolaio Covid: i calciatori colpiti -

Ultime Notizie dalla rete : Serie focolaio

PRATO DELLO STELVIO - Non si placa l'emergenza Covid in casa Spezia nel ritiro di Prato dello Stelvio, con le attività sportive già sospese dopo ildi 7 positivi. A questi si sono aggiunti altri due componenti del gruppo squadra, già posti in isolamento, ma con il club bianconero che ha ricevuto l'autorizzazione dell'ASL di Bolzano a ...Dieci positivi nel gruppo squadra Unche si è sviluppato all'interno del ritiro spezino dal 15 luglio , quando lo Spezia ha comunicato la positività al coronavirus di un calciatore della ...Focolaio Covid all'interno del gruppo squadra dello Spezia. Ad annunciarlo è il club ligure stesso con un comunicato ufficiale emesso sul proprio sito internet e sulle principali pagine social della s ...PRATO DELLO STELVIO - Per lo Spezia, nel ritiro di Prato dello Stelvio, non si arresta l'emergenza Covid (con le attività sportive già sospese) dopo il focolaio di 7 positivi. A questi, infatti, si so ...