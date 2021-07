Selvaggia Lucarelli contro De Luca: a Salerno non si rispettano le regole per le discoteche (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiC’è anche la discoteca “Dolcevita” di Salerno tra i video postati dalla giornalista ed influencer Selvaggia Lucarelli per mostrare come sono ormai pochi i locali che si stanno preoccupando ancora di rispettare le regole. Il video della discoteca salernitana è utilizzato dalla Lucarelli per stigmatizzare anche l’atteggiamento del governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, tra i Governatori più rigidi rispetto alle riaperture e tra i pochi ad aver mantenuto l’obbligo di indossare la mascherina. “Questo era il Dolcevita ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiC’è anche la discoteca “Dolcevita” ditra i video postati dalla giornalista ed influencerper mostrare come sono ormai pochi i locali che si stanno preoccupando ancora di rispettare le. Il video della discoteca salernitana è utilizzato dallaper stigmatizzare anche l’atteggiamento del governatore della regione Campania Vincenzo De, tra i Governatori più rigidi rispetto alle riaperture e tra i pochi ad aver mantenuto l’obbligo di indossare la mascherina. “Questo era il Dolcevita ...

Oggi hanno una proposta di Legge depositata in Parlamento e Selvaggia Lucarelli lo ha scelto per parlare di Discoteche in una lunga intervista apparsa sul 'Fatto Quotidiano'. Biellese di origine ...

